Fostul iubit al modelului Simona Sensual a decedat în această dimineaţă, la ora 03:30.



Nicu Mahăru se lupta de un an cu teribila boală. „Am avut o decădere în urma căreia am paralizat pe partea dreaptă. Am fost foarte rău. Am o tumoră la cap. Cancer!”, anunţa interlopul în urmă cu ceva timp.



Din nefericire, medicii nu l-au mai putut salva pe „Regele petrecerilor”.



Prietenii şi rudele lui Mahăru au transmis numeroase mesaje de condoleanţe pe Facebook.



„Dumnezeu sa te ierte fratele meu...nu mai am cuvinte.."



"Un bun prieten de al tatălui meu s-a stins din viaţă. Dumnezeu să te ierte, om bun cu suflet mare"



"Drum bun Maharule in noul tau drum"



"Dumnezeu sa te odihneasca in pace Nicu Maharu! Vei ramane vesnic in sufletele si amintirile multora! Condoleante Florian Molea si intregii familii! Fiecare stea isi pierde din intensitate pana se stinge... sincere regrete!"



"Dumnezeu sa te odihneasca in pace

Om cu un caracter frumos ne mai intanlit vreodata

Nu te vom uita niciodata

Respect Nicu Maharu"



"Dumnezeu sa te odihneasca in pace nicule ! Sa ai grija de noi toţi de acolo de sus ! Ai fost şi vei rămâne o legenda !o sa rămâi mereu in amintirea noastră. Dumnezeu sa te aibe in paza lui"”, au scris apropiaţii lui Nicu Mahăru pe reţelele sociale.



Simona Sensual şi Nicu Mahăru au trăit o dragoste cu năbădăi şi interlopul - care i-a fost şi soţ - ar fi bătut-o în repetate rânduri.