Bogdan Chirieac a declarat, la România TV, post citat de dcnews.ro, că şansa candidatului PSD este mare.



”Are o şansă, toată lumea are o şansă. Nu mare, dar este o şansă. Pentru asta trebuie să îşi facă o campanie electorală, poate mai bună decât a fost în primul tur. Unde în primul tur nu a fost o campanie electorală extraordinară. Şi doamna Dăncilă, în acest moment, trebuie să provoace emoţie. Emoţie se poate provoca prin faptul că domnul Iohannis refuză confruntarea. Deci nu vrea să facă dezbatere. Pe această temă, poate face emoţie doamna Dăncilă, dacă este bine speculată. Dar nu ştiu dacă are cine să facă asta”, a precizat Bogdan Chirieac.



Acesta a mai spus că Iohannis este favorizat dacă nu apare în spaţiul dezbaterilor publice.



”Deci domnul Iohannis are o campanie în acest moment. Dânsul nu este un bun vorbitor şi nu are mari rezultate de prezenţă în primul mandat şi atunci nu doreşte să iasă în public pentru a se dezvălui. Interesul domniei sale este să nu aibă loc niciun fel de dezbatere şi atunci omul lucrează pentru campania sa pentru că, la sfârşit, este important rezultatul. Nu trăirile. Pe domnul Iohannis îl interesează rezultatul. Iar el este favorizat dacă stă la cutie”, a mai spus analistul.



După primul tur al alegerilor, Iohannis are 37,49% din voturi, în timp ce Dăncilă are 22,69% din voturi.