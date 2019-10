Judeţele vizate sunt Harghita, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi Ilfov, până la ora 9.00.

De asemenea, până la ora 12.00 sunt vizate judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui.

În Capitală se anunţă ceaţă până la ora 9.00.

Totodată, meteorologii anunţă burniţă în mai multe zone.

Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Totodată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă, determinând scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat, sub 50 de metri, pe drumurile din mai multe judeţe ale ţării, precum Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Botoşani, Bacău, Vaslui, Harghita, dar şi în Bucureşti.

Ceaţă densă pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti

Traficul se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă şi pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, între localităţile Dascălu din judeţul Ilfov şi Gherghiţa din Prahova.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, pe tronsonul kilometric 10 – 36, între localităţile Dascălu (judeţul Ilfov) şi Gherghiţa (judeţul Prahova), traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 100 de metri.

Ceaţă densă şi pe Autostrada Soarelui şi pe A4 Ovidiu – Agigea

Traficul se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă pe Autostrada Soarelui şi pe A4 Ovidiu – Agigea, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această oră pe întreaga autostradă A2 Bucureşti - Constanţa traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri.

De asemenea, tot în condiţii de vizibilitatea redusă sub 50 de metri se circulă şi pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzii A4 Ovidiu – Agigea.

Şoferii sunt sfătuiţi să reducă viteza, să crească distanţa în mers şi să folosească luminile corespunzător, iar în cazul autostrăzilor nu au voie să oprească pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă. În cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, ei trebuie să pornească luminile de avarie, să se echipeze cu vesta reflectorizantă, să scoată pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi să amplaseze triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari.