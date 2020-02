BILANŢ MAI - 17:00

„Intervenţii în desfăşurare, angajaţii MAI - pompieri, poliţişti şi jandarmi sunt în continuare la datorie, în sprijinul populaţiei, pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteo periculoase.

În prezent, se acţionează la nivelul în 9 judeţe (BC, BN, BR, CL, CS, CT, HR, IL şi TL) şi în Municipiului Bucureşti atât pentru degajarea zăpezii de pe carosabil şi deblocarea/salvarea persoanelor ce au fost afectate, pentru împrăştierea de materiale antiderapante, cât şi pentru repunerea sub tensiune a liniilor electrice.

Sunt în desfăşurare intervenţii pentru deblocarea persoanelor sau autovehiculelor blocate în zăpadă în judeţele Brăila şi Ialomiţa.

Totodată, rămân închise preventiv mai multe sectoare de drumuri naţionale şi judeţene pe raza judeţelor: Brăila, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Harghita, Ialomiţa şi Tulcea, însă se lucrează pentru degajarea acestora, urmând să fie redate circulaţiei odată ce condiţiile vor permite desfăşurarea traficului în siguranţă.

La nivel naţional sunt închise, în totalitate, unităţile de învăţământ din 6 judeţe (BZ, BR, CL, IL, TL şi VN), iar parţial în 3 judeţe ( AG, BV, PH).

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, conform situaţiei distribuitorilor de electricitate, la ora 14.00 erau nealimentate cu energie electrică 186 localităţi din 6 judeţe, fiind afectaţi 84.583 de consumatori finali, unde acţionează 64 echipe de intervenţie.

Au fost ridicate restricţiile din punctul de trecere a frontierei Giurgiu, dar, la acest moment, se înregistrează încă timpi mari de aşteptare.

Totodată, accesul în Punctul temporar de trecere a frontierei Lipniţa este închis.

Totodată, din cauza închiderii DN 38 Agigea – Vama Negru Vodă, la nivelul PTF Negru Vodă pe sensul dinspre Bulgaria, a fost restricţionat accesul autovehiculelor cu masă maximă totală autorizată mai mare de 7,5 tone.

La ora 18.00, expiră Codul Galben pentru zona de Sud a Moldovei, Dobrogea şi Estul Munteniei, dar rămân sub Cod Galben de intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, până mâine la ora 23.00, Carpaţii Meridionali şi de Curbură. Vântul va avea intensificări, temporar cu viteze de peste 70 km/h.

Până pe data de 08.02.2020, ora 02.00, vântul va prezenta intensificări temporare în estul şi sud-estul ţării, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, la munte, cu peste 60 km/h, dar şi în restul ţării, pe arii mai restrânse.

Până la finalul săptămânii, în cea mai mare parte a ţării, vremea va fi rece, local geroasă în timpul nopţilor, favorizând producerea poleiului”, transmise MAI.

Staţiune din Vâlcea izolată după ce vântul a doborât brazi pe drum. Zeci de angajaţi, izolaţi



Staţiunea Vârful lui Roman din judeţul Vâlcea este izolată de miercuri noaptea. Zeci de brazi au fost rupţi de vântul puternic şi sunt căzuţi pe drumul de acces către cabane. Turiştii au plecat de când s-a anunţat codul portocaliu, dar zeci de angajaţi ai cabanelor sunt blocaţi.



Potrivit reprezentanţilor Salvamont Vâlcea, vântul a bătut cu 120 de kilometric pe oră.



Vijelia a rupt zeci de brazi care au căzut pe drum şi blochează accesul către cabanele şi pensiunile de pe munte. Vântul a răsturnat şi o rulotă şi a smuls obloanele de la geamurile cabanelor.



Autorităţile au intervenit cu utilaje joi, dar îndepărtarea copacilor este grea, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mircea Lera, şef Salvamont Vâlcea.



„La Vârful lui Roman, accesul spre cabane e blocat, de la jumătatea drumului în sus. Sunt zeci de brazi rupţi şi căzuţi aici, dar în pădure sunt, probabil, de ordinul sutelor. Vântul a bătut cu peste 120 km/h. Nu avem informaţii că avem turişti, dar sunt oameni care lucrează la cabane. Eu verific să vedem ce probleme mai sunt. Din ce am discutat cu oamenii, la o cabană, o rulotă a fost răsturnată cu roţile în sus, la alta vântul a smuls obloanele de la geamuri. Autorităţile intervin acum cu un utilaj, mai multe persoane, dar nu se ştie cât durează până se va debloca drumul”, a spus Mircea Lera.



Proprietarii pensiunilor din staţiune spun că turiştii au plecat de când s-a anunţat codul portocaliu, de teamă să nu rămână blocaţi.



Angajaţii pensiunilor au rămas, însă izolaţi.



„Sus este zăpadă, sunt nămeţi peste tot, dar vântul a făcut probleme. Eu am acolo cabanierul care nu a ieşit din cabană pentru că n-a avut curajul să se îndepărteze deoarece e riscul să nu se mai poată întoarce. Din ce a putut vedea pe geam cabanierul, rulota de lângă cabană a răsturnat-o vântul. Turişti nu avem acum. Au fost şi au plecat când s-a anunţat că va fi cod portocaliu. Sunt însă în staţiune cabanieri, angajaţi....sunt zeci oameni “, a declarat, pentru MEDIAFAX, Liviu Ghiţă, proprietarul unei cabane.



Potrivit reprezentanţilor Salvamont Vâlcea, joi dimineaţa, vântul a scăzut în intensitate. Până la cota 1.500 nu este zăpadă.

Tulcea



Actualizări ora 11:00



PERSOANE BLOCATE PE DRUMURI:

- persoană blocată între Carcaliu şi Măcin, intervine şenilata şi Dacia Duster de la Secţia de Pompieri Măcin.

- 2 persoane blocate la Malcoci DJ 222C, km 2-4, intervine D.J.

- 2 persoane blocate într-un autoturism Turcoaia, intervine D.N. cu o lamă de dezăpezire.



STAREA DRUMURILOR

La data de 06.02.2020, se menţine închiderea temporară a circulaţiei autovehiculelor pe toate drumurile naţionale şi judeţene.



65 de localităţi fără energie electrică



CAZURI MEDICALE:

Carcaliu – o persoană de sex feminin, vârsta de 70 de ani – asistenţă medicală - Intervine - şenilata de la Secţia Măcin, Duster de la Secţia Măcin, o ambulanţă S.A.J. şi lama de la D.N. - Persoana a fost transportată la unitatea spitalicească din Măcin;

Jijila – o persoană de sex feminin, vârsta de 66 de ani – asistenţă medicală - transportată la unitatea spitalicească Măcin;

Mineri – o personă de sex feminin, vârsta 21 de ani – asistenţă medicală - intervine SMURD Tulcea - persoana a fost transportată la Spitalul Judeţean Tulcea;

Mineri – o femeie gravidă (12 săptămâni) în vârstă de 35 de ani – traumatism cranio-cerebral - intervine SMURD Tulcea - persoana a fost transportată la Spitalul Judeţean Tulcea.



DEGAJARI ARBORI

3 copaci au afectat 3 autoturisme în municipiul Tulcea



SITUAŢIA UTILAJELOR DE DESZĂPEZIRE :

D.N. - 17 de utilaje

D.J. – 15 utilaje

Prahova



Din verificări, se pare că, un conducător auto în vârstă de 30 de ani, efectua activităţi de deszăpezire a carosabilului pe str. Izvoarelor din oraşul Azuga, pe un sector de drum în rampă. În timpul manevrelor, utilajul ar fi alunecat cu spatele, aproximativ 3 m şi ar fi surprins şi accidentat un pieton care se deplasa pe acostament, drumul nefiind prevăzut cu trotuar.

Victima, o femeie de 55 de ani, a fost transportată la spital, la prima vedere cu răni uşoare.

În urma investigaţiilor medicale a fost stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi neluarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Conducătorul auto a avut rezultat negativ la testarea cu aparatul etilotest.



Date din apel: Azuga, accident rutier, str. Izvoarelor, pieton lovit de un auto care acţiona pentru deszăpezire.

Constanţa



Gravida de la Esechioi a fost preluată de şenilată si va fi adusa la spitalul din Constanţa.



Gravida în 7 luni.



Şenilata de la Băneasa intervine să preia o gravidă din Esechioi.

Codul portocaliu de viscol, extins în Muntenia, sudul Moldovei şi Dobrogea. Vremea rea până sâmbătă



De la ora 10:30 până la ora 13:00, în estul Munteniei, sudul Moldovei şi în Dobrogea vântul va continua să prezinte intensificări susţinute cu rafale de 70...80 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi de Curbură peste 80...100 km/h, viscolind şi spulberând ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii.



Avertizarea cod portocaliu de viscol în aceste zone e în vigoare până la ora 13.00.



De asemenea, de la ora 10:30 până la ora 13:00 este cod galben de vânt puternic în judeţele Bacău şi Vaslui. Aici se anunţă intensificări cu viteze de 55...65 km/h.



Începând cu ora 13.00 şi până la ora 18:00, meteorologii anunţă un nou cod galben. Vântul va mai prezenta intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea şi estul Munteniei, cu viteze de 55...60 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, precum şi pe litoral peste 70 km/h, spulberând zăpada. Va mai ninge slab în extremitatea de sud-est a ţării.



INFORMARE METEOROLOGICĂ



Interval de valabilitate: 06 februarie, ora 18:00 - 08 februarie, ora 02:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, zăpadă spulberată

Zone afectate: conform textului



În intervalul menţionat, vântul va prezenta intensificări temporare în estul şi sud-estul ţării, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar la munte, cu peste 60 km/h, spulberând zăpada. Intensificări ale vântului vor fi şi în restul ţării, dar pe arii mai restrânse.

Se vor semnala ninsori, în general slabe cantitativ, în zonele de munte, local în nord, centru şi est, iar în cursul zilei de vineri (07 februarie) şi în regiunile sudice.



Notă: Până la finalul săptămânii, în cea mai mare parte a ţării, vremea va fi rece, local geroasă în timpul nopţilor.



Totodată, ANM a emis şi o atenţionate meteo în vigoare de miercuri, ora 18.00 până joi, care semnalează intensificări ale vântului şi ninsori viscolite în Carpaţii Meridionali şi Carpaţii de Curbură.



Vântul va avea intensificări cu viteze de peste 70 km/h, astfel ninsorile vor fi viscolite, zăpada spulberată, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ.



În intervalul miercuri ora 18:00 sâmbătă ora 2:00, vântul va prezenta intensificări temporare în estul şi sud-estul ţării, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar la munte, cu peste 60 km/h, spulberând zăpada. Intensificări ale vântului vor fi şi în restul ţării, dar pe arii mai restrânse.



Se vor semnala ninsori, în general slabe cantitativ, în zonele de munte, local în nord, centru şi est, iar în cursul zilei de vineri (07 februarie) şi în regiunile sudice.

După zăpezi vine gerul. Urmează temperaturi de minus 18 grade în următoarele zile



Schimbarea dramatică de regim termic în România: se răceşte semnificativ în următoarele zile, din fericire gerul nu va poposi mult timp în România.



Citiţi continuarea...

BILANŢ MAI - 10:45



În ultimele 12 ore, peste 17.000 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne – pompieri, poliţişti şi jandarmi au fost la datorie pentru a sprijini comunităţile afectate de fenomenele meteorologice severe.



Efectivele MAI au intervenit, în cursul nopţii, în 34 judeţe şi în Municipiul Bucureşti pentru deblocarea a 70 autovehicule blocate/derapate, fiind salvate 654 de persoane, pentru degajarea a 361 copaci, 6 panouri publicitare, 11 stâlpi de electricitate şi a 111 elemente de construcţie de la nivelul unor imobile care au afectat 105 autoturisme.

Ca urmare a traumatismelor produse de copacii căzuţi sau elementele de construcţie, 7 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În prezent, se acţionează la nivelul a 16 judeţe şi Municipiul Bucureşti pentru degajarea zăpezii de pe carosabil şi deblocarea persoanelor care au fost afectate, pentru împrăştierea de materiale antiderapante şi pentru repunerea sub tensiune a liniilor electrice.

Cele mai multe efecte au fost înregistrate la nivelul judeţelor Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi Prahova.

Aşa cum s-a dispus în videoconferinţa cu prefecţii, condusă de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, s-a realizat manevra de forţe şi mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă prin suplimentarea capabilităţilor în judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea cu 10 autospeciale.

Din punct de vedere al căilor de comunicaţii, situaţia este în dinamică, la acest moment fiind închisă circulaţia rutieră pe autostrada A2, pe 20 segmente de drumuri naţionale, 6 drumuri judeţene şi 1 drum comunal.

La nivelul drumurilor naţionale şi al autostrăzilor, CNAIR a acţionat cu 423 utilaje, fiind utilizate 1.433,5 tone de material antiderapant.

Totodată, la nivelul judeţelor BR, BZ, IL şi TL circulaţia rutieră a fost închisă pe toate categoriile de drumuri până la ieşirea de sub avertizarea COD ROŞU.

Traficul aerian se desfăşoară în condiţii de iarnă pe aeroporturile din zonele aflate sub avertizare.

Traficul feroviar se desfăşoară cu dificultate şi, în funcţie de evoluţia fenomenelor meteo, se pot închide anumite tronsoane. Pe liniile de cale ferată care au avut probleme în timpul nopţii, traficul a fost reluat cu locomotive diesel până la repunerea sub tensiune a instalaţiei electrice.

Au fost suspendate manevrele în toate porturile maritime.

În ceea ce priveşte tranzitul la frontieră, la nivelul PTF Giurgiu şi PTF Calafat, traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masă mai mare de 12t la solicitarea autorităţilor bulgare din cauza ninsorilor din această ţară, iar în PTF Nădlac I se desfăşoară pe o singură arteră pe sensul de ieşire din cauza afectării unei copertine.

Au fost suspendate cursurile, în data de 06.02.2020, la nivelul instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, de la nivelul a 6 judeţe (BZ, BR, CL, IL,TL şi VN).

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, conform situaţiei distribuitorilor de electricitate, la ora 06.30 erau nealimentate cu energie electrică 180 localităţi din 19 judeţe, fiind afectaţi 88.227 consumatori finali, unde acţionează 141 echipe de intervenţie.

Au fost emise mesaje de informare prin sistemul RO-ALERT la nivelul a 9 judeţe (AG, BZ, BR, CV, DB, HD, HR, NT şi PH) pentru informarea populaţiei despre emiterea avertizării meteorologice COD ROŞU (AG, BR şi HD) închiderea circulaţiei rutiere la nivelul întregii reţele de drumuri de la nivelul judeţului (BZ) sau doar pe unele segmente drumuri (CV, DB, HR, NT şi PH).

Ialomiţa: 40 de persoane, printre care şi copii mici, blocate de mai bine de 12 ore în zăpadă



Aproximativ 40 de persoane, printre care şi copii mici, sunt blocate de mai bine de 12 ore în nămeţi, în judeţul Ialomiţa. Apelurile de urgenţă au început să curgă încă de aseară, însă autorităţile nu au reuşit până acum să îi salveze pe oameni din zăpadă.



15 maşini, printre care şi două microbuze, sunt blocate la această oră în judeţul Ialomiţa, pe DN 21 Iazu-Bărăganu.



Reprezentanţii ISU Ialomiţa au declarat pentru MEDIAFAX că fac tot posibilul să rezolve situaţia, însă prioritare au cazurile femeilor gravide sau ale persoanelor care au nevoie de spitalizare.



„Avem în continuare probleme pe DN21 Iazu-Bărăganu. Acolo sunt undeva până în 10 maşini blocate. În total ar fi undeva pe la 40 de persoane blocate în 15 autoturisme. Sunt şi două microbuze blocate. Apelurile au început să curgă încă din cursul serii de ieri, o parte dintre ei au fost deblocaţi, o parte încă mai sunt acolo. O parte sunt apeluri mai recente. Pe tot parcursul nopţii au curs apelurile. Sunt probleme în zona aceea, Nicoleşti, Iazu, Tovărăşia. Facem eforturi să ajungem la oameni însă acordăm prioritate cazuri medicale, sau cazurilor în care nu mai putem lua legătura cu apelanţii. Am gestionat de asemenea şi două cazuri de gravide care, cu eforturi susţinute, au ajuns la spitale. De asemenea, un copil de 10 luni cu stare febrilă a fost dus şi el la spital”, a declarat pentru MEDIAFAX Lăcrămioara Chirea, purtătorul de cuvânt al ISU Ialomiţa.

Accident cu microbuz in Vrancea



Microbuz, cu 9 pasageri, ieşit în afara părţii carosabile pe DN23 A, spre Mândreşti. Persoanele nu au necesitat asistenţă medicală. A intervenit Detaşamentul de Pompieri Focşani cu trei echipaje, modul SMURD şi autospeciala de stingere cu apă şi spumă.

Restricţii de circulaţie la punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă, din cauza ninsorilor



Traficul prin punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă – Kardam, între România şi Bulgaria, este restricţionat pentru categoriile de vehicule care depăşesc masa totală maximă autorizată de 7,5 tone, din cauza ninsorilor puternice.



Poliţia de frontieră anunţă că, având în vedere restricţionarea temporară a traficului rutier pe Drumul Naţional 38 (Agigea – Vamă - Negru - Vodă) din judeţul Constanţa, ca urmare a ninsorilor abundente, traficul prin PTF Negru-Voda – Kardam, dintre Romania şi Bulgaria, este restricţionat pentru categoriile de vehicule care depăşesc masa totală maximă autorizată de 7,5 tone.



Poliţia ţine legătura cu autorităţile locale, precum şi cu omologii din R. Bulgaria, pentru luarea unor măsuri comune astfel încât, la ridicarea restricţiilor, controlul de frontieră să fie rapid.

Suceava



În această dimineaţă, în jurul orei 3:30, pompierii militari ai Gărzii de Intervenţie Gura Humorului au intervenit, cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, la un eveniment rutier produs pe raza localităţii Păltinoasa (de la sensul giratoriu, spre Fălticeni). În sprijinul militarilor a intervenit şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

Un autotren a ieşit în afara părţii carosabile şi s-a răsturnat pe o parte. În cabină se aflau şoferul şi ajutorul acestuia, cetăţeni polonezi. Ambii erau conştienţi şi cooperanţi. Pompierii i-au ajutat să iasă din maşină şi le-au acordat primul ajutor medical. Unul dintre cei doi, cu o rană uşoară la cap, a fost preluat de către echipajul SAJ şi transportat ulterior la Centrul de Primire Urgenţe al spitalului din Gura Humorului, pentru investigaţii suplimentare.

Zeci de turişti, între care 15 copii, blocaţi pe Muntele Mic din cauza drumului închis



Zeci de turişti, între care 15 copii aflaţi într-o tabără, sunt blocaţi pe Muntele Mic din judeţul Caraş-Severin din cauza drumului închis.



Potrivit autorităţilor, pe Muntele Mic sunt cazate 70 de persoane, dintre care 15 copii cu autism alături de părinţii lor, aflaţi într0o tabără.



„Se lucrează la desfacerea drumului pe o porţiune de aproximativ 1 kilometru”, a transmis ISU.



Pe Muntele Mic stratul de zăpadă este de 20 de centimetri şi e viscol puternic.



CNAIR: 29 de drumuri, inclusiv A2, sunt închise



Joi, la ora 06:00, după mai mult de 12 ore de cod portocaliu şi roşu, situaţia reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi din România este următoarea:



Drumuri închise circulaţiei:



1. A A2 Bucuresti – Constanţa (km 12+500 – km 212+000)



2. DN 10 Buzau – Siriu (km 2+100 – km 94+760)



3. DN 12C Lacu Rosu (km 5+000 – km 32+000)



4. DN 13B Praid – Borzont (km 3+000 – km 33+000)



5. DN 1A Valenii de Munte/Ph - limita jud. Brasov (km 115+000 – km 160+600)



6. DN 1B Mizil – Ulmeni (km 47+245 – km 71+698)



7. DN 1D Ciorani – Urziceni (km 27+000 – km 42+330)



8. DN 2 Cotorca – Focsani (km 56+580 – km 180+220)



9. DN 21 Braila – Calarasi (km 1+000 – km 130+000)



10. DN 21A Tandarei – Baraganul (km 0+000 – km 23+363)



11. DN 22 Râmnicu. Sărat – Ovidiu (km 0+000 – km 287+456)



12. DN 22A Cataloi – Topolog (km 0+000 – km 66+603)



13. DN 22B Braila-Galati (km 2+200 – km 11+645)



14. DN 22D Macin – Caugagia (km 0+000 – km 81+325)



15. DN 22E Garvan - I.C. Bratianu (km 0+000 – km 14+200)



16. DN 22F Horia – Nalbant (km 0+000 – km 13+900)



17. DN 22H Babadag (km 0+000 – km 1+590)



18. DN 23 Braila – Focsani (km 5+025 – km 83+450)



19. DN 23B Maicanesti – Ciorasti (km 4+000 – km 15+000)



20 DN 24D Grivita – Vanatori (km 9+000 – km 84+000)



21. DN 2A Harsova – Ovidiu (km 127+000 – km 196+200)



22. DN 2B Spataru – Braila (km 0+000 – km 125+571)



23. DN 2C Costesti – Slobozia (km 0+000 – km 79+400)



24. DN 3 Fundulea - Cuza Voda (km 31+000 - km 110+000)



25. DN 3A Lehliu – Fetesti (km 0+000 – km 79+826)



26. DN 3B Fetesti – Vladeni (km 45+800 – km 96+732)



27. DN 72A Cetateni/jud. Arges (km 49+900 – km 51+100)



28. DN 73 Campulung – Valea Urdii (km 57+000 – km 92+000)



29. DN 31 Cuza Voda – Oltenita (km 0+000 – km 59+200)



Drumuri cu restricţii de tonaj de 3,5 tone:



DN 25 Hanu Conachi – Sendreni (km 33+000 – km 68+000)



Drumuri cu restricţii de tonaj de 7,5 tone:



DN 22A Harsova – Saraiu (km 66+600 – km 85+595)



DN 22C Cernavoda – Murfatlar (km 0+000 – km 42+740)



DN 3 Ostrov – Murfatlar (km 128+800 – km 242+800)



DN 38 Agigea - Negru Voda (km 0+000 – km 53+817)



Direcţiile Regionale de Dumuri şi Poduri au acţionat în intervalul 05.02.2019, ora 17:00 – 06.02.2019, ora 05:00, la nivelul intregii ţări cu 1165 de utilaje şi au răspândit 9211,675 tone material antiderapant, astfel:



DRDP Bucureşti - 368 autoutilaje si s-au raspandit 2513 tone material antiderapant



DRDP Craiova - 123 autoutilaje si s-au raspandit 1020 tone material antiderapant



DRDP Timişoara - 51 autoutilaje si s-au raspindit 310 tone material antiderapant



DRDP Cluj – 56 autoutilaje si s-au raspandit 290,5 tone material antiderapant



DRDP Braşov - 139 autoutilaje si s-au raspandit 957 tone material antiderapant



DRDP Iaşi - 226 autoutilaje si s-au raspandit 3159,175 tone material antiderapant



DRDP Constanţa - 202 autoutilaje şi s-au raspandit 962 tonă material antiderapant



Prima noapte de iarnă, la Brăila: mii de oameni, fără curent electric, sute de persoane, blocate



Sute de oameni au rămas blocaţi în maşini şi în trenuri din cauza zăpezii şi a viscolului puternic din judeţul Brăila. Tot din cauza vântului puternic mai multe reţele electrice au fost rupte, lăsând 70 de localităţi fără curent.



Potrivit reprezentanţilor ISU Brăila, trenurile Constanţa – Buzău, Galaţi – Buzău şi Bucureşti Nord-Galaţi au rămas blocate la Bărăganu, Făurei şi Lacu Sărat, iar cel puţin 80 de persoane au aşteptat zeci de minute pentru a fi transferate în alte garnituri.



Probleme au fost şi pe şosele chiar dacă autorităţile au închis circulaţiei auto toate drumurile naţionale şi judeţene.



Pe parcursul nopţii, mai multe autoturisme, autocare, microbuze şi tir-uri au rămas blocate pe DN 2B, între Ianca şi limita judeţului, şi pe DN 21, între Însurăţei şi limita judeţului, din cauza vizibilităţii reduse.



Dimineaţă, pompierii brăileni au mai multe intervenţii în derulare în diferite puncta ale judeţului.



Sute de persoane aşteaptă ajutorul autorităţilor.



„Între localităţile Mircea Vodă şi Ianca, pe DN 2B este blocat traficul rutier de 2 tir-uri (cu 2 persoane), ceea ce a condus la blocarea a 15 autoturisme cu 2 persoane, a 2 microbuze cu 22 persoane, a unei camionete cu 3 persoane, a unui autocar cu 40 persoane şi a altor 2 tir-uri cu 2 persoane. Pentru deblocarea acestora se acţionează de către SDN Brăila şi ISU Brăila. La ora 06.20 a fost deblocat un deblocat un semn în dreptul localităţii Mircea Vodă. S-a început defluirea coloanei de maşini blocate în zonă. Pe raza comunei Vădeni echipaje din cadrul ISU şi IJJ Brăila acţionează pentru deblocarea unui autoturism cu 2 persoane, la limita judeţului Brăila cu judeţul Galaţi. Pe DJ 203 între localităţile Făurei şi Ulmu, echipaje din cadrul ISU şi SVSU Ulmu, au acţionat pentru deblocarea unui microbuz cu 12 persoane care au fost preluate şi cazate în siguranţă în comuna Ulmu, prin grija autorităţilor locale. Pe DE 584, între localităţile Însurăţei şi Bărăganul sunt blocate/derapate în trafic 11 tir-uri, 10 autoturisme şi o autocisternă, totalizând 30 persoane. Se acţionează cu echipaje din cadrul ISU şi SDN pentru deblocarea traficului. La ora 06.150 a fost deblocat un deblocat un semn în dreptul popasului Dropia. S-a început defluirea coloanei de maşini blocate în zonă. Pe DE 584, între localităţile Viziru şi Însurăţei la popasul Dropia, drumul european este blocat de un tir pe toată partea carosabilă. Două utilaje din cadrul SDN Brăila încearcă să deblocheze tir-ul, dar întâmpină probleme datorită vizibilităţii foarte scăzute”, a anunţat ISU Brăila la ora 6.30.



Probleme mari sunt şi pe reţelele electrice. 70 de localităţi au rămas fără curent electric, afectând aproape 40.000 de persoane. 30 de angajaţi ai companiei de electricitate încearcă să remedieze defecţiunile, dar misiunea lor este îngreunată de vânt şi de zăpadă.



La ora redactării acestei ştiri, toate drumuri naţionale şi judeţene din Brăila sunt închise. De asemenea, au fost suspendate cursurile şcolare pe parcursul zilei.



MEC: Cursuri suspendate şi în Mun. Tulcea, judeţul Vrancea şi în localităţi din Constanţa şi Giurgiu



Ministerul Educaţiei anunţă suspendarea cursurilor în Municipiul Tulcea, în judeţul Vrancea, dar şi în mai multe localităţi din Constanţa şi Giurgiu, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Şcolile din Brăila, Buzău, Călăraşi şi Ialomiţa sunt închise, de asemenea,conform unei informări anterioare.



Astfel, elevii din Municipiului Tulcea şi din judeţul Vrancea nu vor merge, joi, la şcoală.



La nivelul judeţului Constanţa, mai multe localităţi au suspendat cursurile, respectiv Târguşor, Dumbrăveni, Pantelimon, Cerchezu, Mihai Viteazu, Topalu, Hârşova, Bărăganu, Independenţa, Crucea, Ion Corvin, Comana, Grădina, Adamclisi, Fantanele, Lipnita, Rasova, Deleni, Horia, Seimeni, Mereni, Ghindaresti, Tortoman, Silistea, Ciobanu.



În plus, anunţă MEC, şi în Giurgiu şcolile şi grădiniţele din mai multe localităţi sunt închise. Este vorba despre Letca Nouă, Malu, Putineiu, Schitu, Slobozia, Stăneşti, Toporu, Frasinu, Mihai Bravu, Ghimpaţi, Bulbucata, Bucşani, Călugăreni, Daia, Frăţeşti, Comana, Gogoşari, Greaca, Hotarele, Iepureşti, Izvoarele.



Anterior, în cursul zilei de marţi, MEC a anunţat că şcolile din Brăila, Buzău, Călăraşi şi Ialomiţa vor fi închise, joi, din cauza viscolului şi a vântului puternic.



„Tot din aceste cauze, vor fi suspendate cursurile de la Liceul „Liviu Rebreanu” şi Şcoala Gimnazială „Geo Bogza” din localitatea Bălan, judeţul Harghita. În judeţul Tulcea, cursurile vor fi suspendate la unităţile de învăţământ din judeţ, cu excepţia municipiului”, anunţa sursa citată.



Un număr de 18 judeţe din Muntenia, Moldova şi Dobrogea sunt joi de la ora 8.00 sub avertizare cod portocaliu de ninsori şi viscol, iar alte patru sub cod galben. Avertizările expiră la ora 12.00, respectiv 15.00.



Potrivit meteorologilor, rămân sub avertizare cod portocaliu judeţele Braşov, Covasna, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Sibiu, Alba, Hunedoara, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Constanţa şi Călăraşi.



Vântul a făcut prăpăd în judeţul Galaţi. Mii de gălăţeni au rămas în beznă



Peste 10.000 de gălăţeni au rămas fără curent electric din cauza vântului puternic care a smuls cablurile şi a dărâmat stâlpii de electricitate. De asemenea, pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru a lua de pe carosabil resturile unor copaci rupţi de vânt



Vântul foarte puternic înregistrat pe parcursul nopţii a făcut prăpăd în judeţul Galaţi.



21 de localităţi au rămas fără curent electric din cauza avariilor apărute la reţeaua companiei de electricitate, lăsând aproape 12.000 de persoane în beznă. Pe teren intervin mai multe echipe de electricieni care încearcă să repare reţelele.



„Sunt afectate Barcea, Hanţeşti, Cosmeşti, Furceni Noi, Furcenii Vechi, Drăgăneşti, Malu Alb, Stoicani, Frumuşiţa, Ijdileni, Tămăoani, Chiraftei, Măstăcani, Scânteieşti, Fântânele, Cişmele, Mihail Kogalniceanu, Smârdan, Siviţa, Tuluceşti şi Odaia Manolache cu un număr total de 11.975 de abonaţi şi cu 135 puncte de transformare şi linii de medie tensiune. Se acţionează în teren cu 14 echipaje, cu 28 persoane din cadrul operatorului SDEE Muntenia Nord”, a transmis ISU Galaţi.



Tot în judeţul Galaţi au fost închise trei sectoare de drum, iar pe drumul naţional care leagă oraşele Galaţi şi Tecuci a fost instituită restricţie de trafic pentru camioane.



De asemenea, pompierii gălăţeni au avut pe parcursul nopţii 10 misiuni pentru ridicarea de pe carosabil a unor trunchiuri şi resturi de copac.



Peste 20.000 de constănţeni, fără curent din cauza viscolului



Peste 20.000 de oameni din judeţul Constanţa au rămas peste noapte fără curent electric după ce viscolul a afectat reţelele de înaltă tensiune. În total au fost rămas în beznă 41 de localităţi din judeţ. Şapte trenuri regio care pleacă din Constanţa spre Bucureşti, Buzău sau Tulcea au fost anulate.



Pe timpul nopţii, mai multe troansoane de drum din judeţ au fost închise circulaţiei, iar pompierii ISU au intervenit pentru scoaterea unei ambulanţe şi a trei autovehicule înzăpezite. De asemenea, pompierii au înlăturat 17 copaci de pe şosele.



Pompierii au intervenit şi la Săcele, acolo unde un microbuz cu 16 persoane a rămas înzăpezit.



Din cauza condiţiilor meteo, şapte trenuri regio care pleacă din Constanţa spre Bucureşti, Buzău sau Tulcea au fost anulate.



ISJ Constanţa a anunţat că în 35 de localităţi şcolile sunt închise joi.



Codul roşu a afectat şi judeţul Tulcea, unde 44 de localităţi au rămas fără curent. Peste noapte toate drumurile naţionale şi judeţene au fost închise iar joi toate cursurile şcolare sunt suspendate.



Infotrafic: Toate porturile închise din cauza viscolului. Trafic feroviar blocat în mai multe zone



Toate porturile sunt închise din cauza viscolului, anunţă Infotrafic. De asemenea, traficul feroviar e blocat în mai multe zone. Poliţiştii sfătuiesc şoferii să fie în continuare foarte atenţi.



Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că Autostrada A2 din Bucureşti până în Constanţa respectiv Cernavodă, intersecţie cu Autostrada A4 Ovidiu- Agigea, traficul e închis din cauza viscolului.



Drumurile naţionale cu trafic blocat sunt:



- în judeţul Harghita, DN12C Gheorghieni - Lacu Roşu, între kilometrii km 5 – 32 şi pe DN 13B, între localităţile Bucin şi Praid, din cauza căderilor de copaci pe partea carosabilă, traficul rutier a fost închis, până la remedierea situaţiei;



- judetul Constanţa, se închide DN 2A Hârşova – Ovidiu şi DN22 Ovidiu –Tulcea, închis viscol.



- în judeţul Covasna, din cauza unor arbori căzuţi pe carosabil, traficul este blocat pe DN 10 Buzău – Covasna. Traficul a fost oprit şi pe DN13E Zagoni –Barcani, din cauza viscolului.



- în judeţul Prahova, din cauza unor arbori căzuţi pe carosabil, traficul este blocat pe DN1A Ploieşti – Cheia (situaţia se va menţine până în mâine dimineaţă). Închis DN 71 Sinaia –Moroieni, viscol.



- jud Galaţi, DN24 D Galaţi-Bârlad, trafic închis din cauza viscolului.



- în judeţul Călăraşi, din cauza viscolului traficul a fost oprit pe DN 3 Călăraşi - Lehliu –Fundulea, DN3A Feteşti – Lehliu, DN 31 Olteniţa – Călăraşi, pe DN 21 Călăraşi – Slobozia şi DN 3B Călăraşi- Borcea.



Restricţii rutiere instituite pe:



- în judeţul Botoşani, traficul rutier este restricţionat peste 7,5 tone pe DE 58 Botoşani –Suceava şi DE 58 Botoşani – Iaşi;



- în judeţul Constanţa, traficul rutier este restricţionat peste 7,5 tone pe DN22C Cernavodă –Murfatlar, DN 3 Ostrov-Murfatlar, DN22 Ovidiu – Tulcea, DN22A Hîrşova- Tulcea, DN2A Hîrşova – Ovidiu şi DN38 Agigea –Negru Vodă;



- în judeţul Iaşi, traficul rutier este restricţionat peste 7,5 tone pe DN28 Roman - Târgu Frumos, DN 28A Târgu Frumos – Paşcani şi DN 28B Târgu Frumos – Hârlău;



- în judeţul Vaslui traficul rutier este restricţionat peste 7,5 tone pe la intrarea în ţară(Vama Albiţa) precum şi pe toată raza judeţului;



- în judeţul Galaţi traficul rutier este restricţionat peste 3,5 tone pe DN25 Galaţi –Tecuci;



- în judeţul Prahova, traficul rutier este restricţionat pentru toate categoriile de autpvehicule, pe DN1A Ploieşti – Cheia.



În ce priveşte traficul feroviar, Infotrafic susţine că pe Magistrala 300 Predeal - Braşov, la ieşirea din Timişu de Sus (în judeţul Braşov), un pantograf s-a defectat. Din acest motiv, traficul feroviar este întrerupt. Deplasarea mai multor trenuri de călători va fi afectată. De asemenea, pe Magistrala 501 Siculeni – Adjud, traficul feroviar este blocat, la kilometrul 129+900(localitatea Nădejdea), din cauza unui copac care a căzut pe şina de cale ferată. Pe Secţia de Calea 502 Ilia –Vatra Dornei, traficul feroviar este blocat din cauza unui copac care a căzut pe şina de cale ferată, iar pe Secţia de cale ferată 501 Adjud – Siculeni, traficul feroviar este blocat din cauza unor copaci care au căzut pe şina de cale ferată.



Traficul aerian: nu s-au înregistrat probleme cauzate de efectele fenomenelor meteorologice.



În judeţul Constanţa, din cauza vântului puternic, toate porturile şi-au suspendat activitatea.



Şoferii sunt sfătuiţi ca pe drumurile din judeţele sub avertizări meteo să circule prudent, să adapteze viteza la condiţiile din trafic, să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă şi să se informeze în prealabil cu privire la condiţiile de trafic din zonele tranzitate.



CJ Ilfov: Pe drumurile judeţene se circulă în condiţii de iarnă



Consiliul Judeţean (CJ) Ilfov anunţă că, joi dimineaţa, se circulă în condiţii de iarnă, iar echipajele de deszăpezire au împrăştiat material antiderapant pe drumurile judeţene, anunţă CJ Ilfov.



„Operatorii celor şase baze de deszăpezire sunt pe teren şi la această oră. Azi noapte au acţionat in tot judeţul cu lame şi sărăriţe, în special în zona de sud-est, unde a nins mai mult: Cernica, Bălăceanca, Berceni, Copăceni, 1Decembrie, Daărăşti, Măgurele”, conform sursei citate.



Ca să prevină problemele create de polei, echipajele au împrăştiat material antiderapant pe drumurile judeţene, precizează CJ Ilfov.



Poliţia rutieră îi sfătuieşte pe şoferi să circule prident şi să adapteze viteza la condiţiile de trafic.



CFR Infrastructură acţionează în regionalele Braşov, Iaşi, Timişoara



CFR Infrastructură acţionează cu utilaje şi drezine pantograf pentru îndepărtarea copacilor căzuţi pe firul de contact şi remedierea deranjamentelor produse la sistemul de alimentare cu energie electrică pe căi ferate aflate în regionalele Braşov, Iaşi şi Timişoara.



Lucrările se defăşoară între staţiileNădejde - Lunca de Mijloc - Livezi Ciuc (Regionala CF Braşov), Topolovăţ – Recaş (Regionala Cf Timişoara) şi Vatra Dornei - Ilva Mică - Năsăud (Regionala CF Iaşi).



Pentru asigurarea continuităţii traficului feroviar în zonele afectate, trenurile vor circula, până la finalizarea operaţiunilor de intervenţie în curs de desfăşurare în acest moment, cu tracţiune Diesel pe intervalul Nădejde - Lunca de Mijloc - Livezi Ciuc (Regionala CF Braşov), Topolovăţ – Recaş (Regionala CF Timişoara), iar între staţiile Vatra Dornei - Ilva Mică - Năsăud (Regionala CF Iaşi) se asigură transbordare cu mijloace auto.



De asemenea, pe relaţia Bucureşti Nord - Constanţa - Mangalia şi Medgidia - Tulcea trenurile circulă în continuare cu locomotive Diesel, din cauza rafalelor puternice de vânt, iar pe distanţele Galaţi - Făurei şi Făurei - Buzău circulaţia se defăşoară pe un singur fir, deoarece pe al doilea fir personalul feroviar intervine pentru remedierea deranjamentelor la linia de contact. Pentru asigurarea condiţiilor optime de trafic se patrulează cu pluguri de zăpadă pe distanţele Ciulniţa – Slobozia - Urziceni şi Tulcea - Medgidia.



La această oră nu sunt trenuri cu călători blocate, călătorii din trenurile R 8204 şi R7360, care au avut probleme tehnice în cursul nopţii, au fost preluaţi de celelalte garnituri aflate în circulaţie.



Compania spune că ar putea lua măsuri de restricţionare a traficului pe anumite intervalele de staţii, astfel încât să permitem accesul utilajelor de intervenţie sau al plugurilor de zăpadă, această măsură fiind necesară pentru evitarea blocajelor în linie curentă.



Zeci de turişti, între care 15 copii, blocaţi pe Muntele Mic din cauza drumului închis



Zeci de turişti, între care 15 copii aflaţi într-o tabără, sunt blocaţi pe Muntele Mic din judeţul Caraş-Severin din cauza drumului închis.



Potrivit autorităţilor, pe Muntele Mic sunt cazate 70 de persoane, dintre care 15 copii cu autism alături de părinţii lor, aflaţi într0o tabără.



„Se lucrează la desfacerea drumului pe o porţiune de aproximativ 1 kilometru”, a transmis ISU.



Pe Muntele Mic stratul de zăpadă este de 20 de centimetri şi e viscol puternic.



CFR Călători a anulat peste 30 de trenuri, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile



CFR Călători a anulat peste 30 de trenuri, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, informează compania.



În data de 6 februarie 2020 sunt anulate următoarele trenuri:



R 8652 Tulcea Oraş - Medgidia



R 380 Mangalia - Constanţa



R 8381 Constanţa - Mangalia



R 8384 Mangalia - Constanţa



R 8385 Constanţa - Mangalia



R 8388 Mangalia - Constanţa



R 8012 Fetesti - Bucureşti Obor



R 8031 Fetesti - Constanţa



R 8001 Bucureşti Nord - Constanţa



R 8002 Constanţa - Bucureşti Nord



R 8581 Slobozia Veche - Ciulniţa



R 8580 Ciulniţa - Slobozia Veche



R 8653 Medgidia - Tulcea Oraş



R 8654 Tulcea Oraş - Constanţa



IR 1771 Bucureşti Nord - Galaţi



IR 1770 Galaţi - Bucureşti Nord



R 8201 Buzău - Constanţa



R 8202 Constanţa - Buzău



R 9571 Lugoj - Timişoara Nord



R 5701 Suceava - Ilva Mică



R 5704 Ilva Mică - Suceava



R 4205 Vatra Dornei - Bistriţa Nord



R 5702 Ilva Mică - Suceava



R 9302 Rosiori Nord - Bucureşti Nord



R 9301 Videle - Rosiori Nord



R 8443 Ciulniţa - Călăraşi Sud



R 8592 Călăraşi Sud - Ciulniţa



R 8591 Ciulniţa - Călăraşi Sud



R 8122 Slobozia Veche - Bucureşti Nord



R 8151 Urziceni - Ciulniţa



R 8582 Ciulniţa - Slobozia Veche



R 8081 Bucureşti Nord - Fundulea



R 8080 Fundulea - Bucureşti Nord



R 8083 Bucureşti Nord - Fundulea



R 8082 Fundulea - Bucureşti Nord



Pentru buna deservire a trenurilor de călători, CFR Călători a luat următoarele măsuri: asigurarea locomotivelor Diesel de rezervă şi pregătirea materialului rulant pentru circulaţia în condiţii de iarnă; asigurarea locomotivelor diesel pentru deservirea plugurilor de zăpadă, în caz de necesitate; asigurarea locomotivelor diesel pentru intervenţie în caz de avarii la linia de contact; asigurarea căldurii în tren şi funcţionarea fără deficienţe a mijloacelor de tracţiune pe toată perioada staţionării în staţii, în linie curentă şi pe întreaga rută de circulaţie; suplimentarea echipelor de intervenţie şi asigurarea personalului necesar pentru deszăpezirea unităţilor proprii (revizii, depouri, etc) în zonele afectate.



În funcţie de evoluţia condiţiilor meteo şi a dispoziţiilor Comandamentului Operaţional de Iarnă, pot să apară modificări în programul de circulaţie a altor trenuri de pasageri, spune compania.



Prahova: Zeci de copii, blocaţi la un hotel de la Cota 1400. Pompierii îi coboară cu şenilata



35 de copii şi 5 adulţi, cazaţi la un hotel de la Cota 1400 din Sinaia, sunt coborâţi de pompieri, joi dimineaţa, cu şenilata, după ce unitatea de cazare a rămas fără curent, transmite corespondentul MEDIAFAX.



Purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a transmis că pompierii militari intervin cu şenilata şi cu o autospecială de intervenţie pentru a ajuta la transportul unui grup format din 35 de copii şi 5 adulţi.



Aceştia erau cazaţi la un hotel de la cota 1400 din Sinaia, iar hotelul nu are curent electric.



Copiii erau în vacanţă.



Drumul care leagă Sinaia de Cota 1400 este blocat de copacii doborâţi pe şosea din cauza vântului puternic.



Şenilată solicitată să intervină pentru o gravidă în 7 luni, la Constanţa



O şenilată a fost solicitată să intervină pentru a prelua o gravidă în 7 luni din satul Esechioi, judeţul Constanţa. Judeţul este încă sub cod portocaliu de viscol şi ninsori şi mai multe drumuri sunt acoperite cu zăpadă.



Şenilata a plecat de la Băneasa şi intervine să preia o gravidă din Esechioi.



Femeia e însărcinată în 7 luni, iar drumurile sunt acoperite de zăpadă.



Judeţul Constanţa este până la ora 12.00 sub cod portocaliu de intensificări susţinute ale vântului, ninsoare viscolită şi spulberată.

Ştirea iniţială. Potrivit meteorologilor, rămân sub avertizare cod portocaliu judeţele Braşov, Covasna, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Sibiu, Alba, Hunedoara, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Constanţa şi Călăraşi.

Până la ora 12.00, se anunţă intensificări susţinute ale vântului, ninsoare viscolită şi spulberată. Astfel, spun meteorologii, în estul Munteniei, sudul Moldovei şi în Dobrogea vântul va continua să prezinte intensificări susţinute cu rafale de 70 - 80 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi de Curbură peste 80 - 90 km/h, viscolind şi spulberând ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii.

Totodată, judeţele Bacău, Vaslui, Giurgiu şi Teleorman sunt, până la ora 15.00, sub cod galben de intensificări ale vântului şi zăpadă spulberată. Va mai ninge în sud-estul ţării, iar vântul va prezenta intensificări, cu viteze de peste 55 km/h, iar în zona montană peste 70 km/h, spulberând zăpada.

Avertizări cod roşu şi portocaliu de viscol şi vânt emise anterior expiră joi la ora 8.00.