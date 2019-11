Elena Mateescu, director ANM, a declarat că, până în acest moment, avem cea mai caldă lună noiembrie din istoria măsurătorilor.

„Cel puţin până în acest moment, primele două decade ale lunii noiembrie din acest an indică posibilitatea ca luna noiembrie să fie luna noiembrie cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor meteorologice. Avem abatere pozitivă la acest moment de 7 grade faţă de cât ar fi normal să înregistreze o luna noiembrie în ţara noastră. Ne aşteptăm ca în următoarea perioadă semnalul menţinerii unor valori mai ridicate decât în mod obişnuit să încheiem pe un plus în ceea ce priveşte ultima lună a toamnei 2019”, a spus directorul ANM.

Întrebată dacă vom avea o iarnă grea, Mateescu a spus că se discută despre scenariul celei mai grele ierni din ultimii 30 sau 100 de ani.

„Cu siguranţă în fiecare perioadă a acestui an, da, discutăm despre scenariul ca iarna această să fie cea mai grea din ultimii 30 de ani sau din ultimii 100 de ani. Nu avem un semnal robust în acest sens, dar, o iarnă normală în România aduce perioade de vreme severă. (...) O să vă prezentăm zonele cele mai expuse din perspectiva regimului de temperaturi mai scăzute, Moldova, Transilvania, dar şi zona de centru a ţării”, a mai spus directorul ANM.

Directorul ANM a mai spus că nu este exclus ca iarna să se prelungească.

„În sezonul de tranziţie, nu am exclus în ultimii ani să avem manifestări autentice de iarnă, cum am avut martie anul acesta sau aprilie 2017, când am avut avertizare de cod portocaliu pentru strat de zăpadă de 25 de centimetri în zona Moldovei, iar în mai puţin de 24 de ore s-a topit pentru că mercurul din termometre a crescut semnificativ. Această alternanţă a perioadelor foarte călduroase cu răciri bruşte cu siguranţă se va putea manifesta şi în următoarele 3 luni, aşa cum s-a manifestat pe tot parcursul anului”, a mai spus Elena Mateescu