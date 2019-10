Judeţele vizate sunt Harghita, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Bacău, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Vaslui, Botoşani şi Suceava până la ora 9.00.

De asemenea, până la ora 10.00 sunt vizate judeţele Alba, Covasna, Sibiu, Maramureş, Sălaj, Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

Meteorologii anunţă burniţă în mai multe zone.

Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Totodată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că se circulă în condiţii de ceaţă densă pe drumurile din foarte multe judeţe ale ţării, precum Harghita, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Bacău, Iaşi, Neamţ şi altele.