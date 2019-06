Codul galben vizează localităţile Blaj, Ocna Mureş, Teiuş, Jidvei, Şona, Mihalţ, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Sâncel, Şpring, Sântimbru, Lunca Mureşului, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noşlac, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roşia de Secaş, Hopârta, Rădeşti, Cut, Ohaba, Cenade şi Doştat din judeţul Alba, respectiv Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaş, Lăzarea, Gălăuţaş, Subcetate şi Voşlăbeni din Harghita.

Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.