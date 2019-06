În Germania, Franţa, Polonia şi Cehia deja au fost înregistrate noi recorduri de temperatură pentru luna iunie, iar în regiunea spaniolă Catalonia un puternic incendiu de vegetaţie cauzat de temperaturile foarte ridicate şi întreţinut de vântul puternic ameninţă aproximativ 20.000 de hectare.

Temperaturile în unele regiuni din Spania ar urma să ajungă la 43 de grade Celsius vineri.

Mai multe regiuni din Franţa sunt sub cod roşu de caniculă, iar temperaturile în unele zone ale acestei ţări ar putea să ajungă chiar şi la 45 de grade Celsius. În afara regiunilor care se află sub cod roşu, restul ţării se află sub cod portocaliu de caniculă. Mai multe şcoli din ţară au fost închise din cauza temperaturilor ridicate.

În Italia, temperaturile ar urma să atingă şi chiar să depăşească 40 de grade Celsius, în special în zonele nordice şi centrale. Mai multe oraşe italiene, printre care şi capitala Roma, se află sub cod roşu de caniculă.

În localitatea germană Coschen s-au înregistrat miercuri 38,6 grade Celsius, un nou record naţional de temperatură pentru luna iunie.

Meteorologii au avertizat că temperaturile vor continua să crească în următoarele trei zile.