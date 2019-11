O avertizare semnalează intensificări locale ale vântului care vor atinge la rafală viteze de 60 -70 km/h în judeţele Caraş-Severin, Arad şi Timiş.

De asemenea, ANM a anunţat intensificări ale vântului care vor atinge la rafală 60 - 70 km/h şi în mai multe localităţi din judeţul Sibiu.

Ambele avertizări expiră la ora 11:00.

În plus, meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceaţă pentru mai multe localităţi din judeţul Harghita. Avertizarea anunţă până la ora 11.00 ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m.