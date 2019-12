Marius Marian Ivancea, What’s Up, a fost ridicat de poliţie, săptămâna trecută, după ce şi-a bătut iubita, scrie wowbiz.ro.



În urma agresiunilor comise asupra iubitei sale şi a poliţiştilor veniţi să-l calmeze, What’s Up s-a ales cu dosar penal pentru ultraj şi 60 de zile sub control judiciar.



Din nefericire, acestuia îi merge rău şi în plan profesional, comparativ cu alţi colegi din industria muzicală.

”Nimic nu se mai leagă! Nici măcar melodia pe care a scos-o, ca o continuare a hitului ”Taxi”, nu a reuşit să îl readucă în prim-plan. Drept dovadă, comparativ cu alte vedete din lumea muzicală, Connect-R, Smiley sau Carla s Dreams, el nu prea era bine reumenarat. Concret, What’s Up cânta pe sume modeste înainte de scandalul cu iubita, în jur de 5.000 de euro, departe de cei menţionaţi anterior care cer peste 10.000 de euro sau chiar 15.000 euro sau 20.000 de euro. Iar acum, cine ştie câte contracte o fi pierdut”, au comentat persoane din anturajul artistului.